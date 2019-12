Es war surreal. Ich habe mich gewundert wie normal alles ist. Deutscher Tourist über seinen Aufenthalt in Syrien

23 Dollar kostet die Fahrt ins Bürgerkriegsland. Auch ein deutscher Reisender, der unerkannt bleiben möchte, hat sich in Beirut in ein Taxi gesetzt und ist mit anderen Reisenden über die Grenze zwischen dem Libanon und Syrien gefahren. "Es war surreal", erzählt er am Telefon. "Ich habe mich gewundert wie normal alles ist." Drei Tage bleibt der 34 Jahre alte Deutsche in Damaskus und schwärmt später auf Youtube in Videos von der Schönheit der Altstadt und der Freundlichkeit der Menschen. Kein Wort von den Bomben im Norden des Landes, den Militärsperren in der Stadt oder den Flüchtlingen.