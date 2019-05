Die Tourismus-Industrie in Sachsen boomt. Vor allem die Elbmetropole Dresden hat es Urlaubern angetan, die Hoteldichte in der Landeshauptstadt ist hoch. Wer dort um Gäste buhlt, muss sich etwas einfallen lassen - so wie im Video das junge Unternehmen aus Amsterdam, das in Dresden das Hotel der Zukunft testet. "Wir mixen Gäste, Studenten, Start-ups und Dresdner unter einem Dach", sagt Charlie Macgregor vom "The Student Hotel". "Wir sind da für Neugierige und gewitzte Menschen, die jung geblieben sind."