Wolfgang Strasdas: Der Wirtschaftszweig Tourismus hat sich in den letzten Jahrzehnten sehr stark entwickelt. Hinzu kommen heute neue, große Touristengruppen aus Asien und anderen Schwellenländern, die vor allem die europäischen Klassikerstädte wie Venedig, Paris, Barcelona, London oder Berlin besuchen, in die auch schon alle anderen Touristen hineindrängen. Overtourism konzentriert sich also in bestimmten Hotspots. Außerdem ist die Beliebtheit von Kreuzfahrten massiv gewachsen. Früher ein Luxus, locken Anbieter Touristen heute mit Niedrigpreisen und füllen Schiffe mit bis zu 6.000 Passagieren. Solche Kreuzer können nur in bestimmten Städten anlegen und sorgen dort für eine zusätzliche Touristen-Konzentration, die es so früher nicht gegeben hat.