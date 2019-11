Urlauber genießen an einem Strand das Sommerwetter. Archivbild

Quelle: Marcus Brandt/dpa

In Rostock kommen ab heute rund 500 Touristiker zum Deutschen Tourismustag zusammen. Unter dem Motto "Neues Denken" wollen sie sich mit der Zukunft der Branche befassen. Die wirtschaftliche Basis ist solide: In den neun Monaten von Januar bis einschließlich September wurden in Deutschland 386,5 Millionen Übernachtungen registriert.



Zu den aktuellen Problemen gehören dagegen etwa der geringe Grad der Digitalisierung der Branche, die schlechte Erreichbarkeit mancher Urlaubsregionen oder Probleme bei der Finanzierung.