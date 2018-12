Urlaub am Strand war 2018 besonders beliebt.

Quelle: Clara Margais/dpa

Der heiße Sommer hat die Reiselust der Bundesbürger in diesem Jahr nicht gedämpft - im Gegenteil. Die Menschen waren 2018 insgesamt mehr Tage auf Ausflügen und längeren Reisen unterwegs als je zuvor, wie aus Daten des Bundesverbands der Deutschen Tourismuswirtschaft hervorgeht.



Vor allem Badeurlaube verzeichneten ein deutliches Wachstum. Mehr als 355 Millionen Reisetage verbrachten die Bundesbürger den Angaben zufolge am Strand oder am See - ein Plus von 10 Prozent gegenüber dem Vorjahr.