Ein Afrikanischer Elefant steht in einem Nationalpark. Archivbild Quelle: Bernd Weissbrod/dpa

Nur wenige Tage nachdem eine Deutsche von Elefanten totgetrampelt wurde, ist in Simbabwe erneut ein Tourist aus Deutschland angegriffen worden. Der Urlauber filmte und fotografierte im Nationalpark Victoriafälle, als ein Elefantenbulle ihn attackierte und schwer verletzte, wie ein Sprecher der Nationalparkverwaltung mitteilte.



Der Mann wird in einem örtlichen Krankenhaus behandelt. Erst kürzlich war eine 49-jährige Deutsche in Simbabwe von einem Elefanten totgetrampelt worden.