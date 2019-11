Goldenes Dachl in Innsbruck. Archivbild

Quelle: Daniel Karmann/dpa

Viele Touristen dürfen künftig kostenlos den öffentlichen Nahverkehr im österreichischen Innsbruck nutzen. Nötig ist dafür ab 1. Mai nurmehr eine "Welcome Card", die rund die Hälfte der Unterkünfte in der Region Innsbruck ausgibt, teilte die Stadt mit.



Außerdem müssen die Touristen mindestens zwei Übernachtungen in Innsbruck gebucht haben. Innsbruck sei damit die erste Landeshauptstadt in Österreich mit einem solchen Angebot, heißt es in der Mitteilung.