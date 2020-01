Nicht alle können gleichzeitig auf das Schiff. Daniel Andres, Regierungschef Victoria

Laut Verteidigungsministerium legte am Donnerstag ein Militärschiff in der Küstenstadt Mallacoota an, um geschätzt 4.000 Menschen, die seit Montag von Feuern eingeschlossen waren, mit Nahrungsmitteln zu versorgen. Das Schiff sollte zudem Hunderte Menschen in Sicherheit bringen. "Wir denken, dass da rund 3.000 Touristen und 1.000 Einheimische sind", sagte der Regierungschef von Victoria, Daniel Andres dem Sender ABC, mit Blick auf die Zahl der Menschen, die sich an den Strand gerettet haben. "Nicht alle von ihnen wollen weg, nicht alle können gleichzeitig auf das Schiff."