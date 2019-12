Der Pariser Eiffelturm wurde 1889 fertiggestellt.

Quelle: Rafael Yaghobzadeh/AP/dpa

Wegen der massiven Streiks in Frankreich bleibt der Eiffelturm in Paris heute geschlossen. Wie die Betreibergesellschaft Sete erklärte, gibt es nicht ausreichend Personal, um die Touristenattraktion an der Seine zu öffnen.



Große Pariser Museen wie der Louvre hatten schon vor den Streiks vor möglichen Einschränkungen gewarnt. Auch das Impressionisten-Museum Musée d'Orsay twitterte, es bleibe geschlossen. Im Land hatten zahlreiche Gewerkschaften zu Protesten gegen die geplante Rentenreform der Regierung aufgerufen.