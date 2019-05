Bei dem tödlichen Bootsunglück auf der Donau in Budapest haben die südkoreanischen Touristen an Bord offenbar keine Rettungswesten getragen. Das teilte Südkoreas Außenministerium mit. Für Touristen auf Donau-Ausflugsbooten sei es "üblich", keine Westen zu tragen.



Ein Touristenboot mit 35 Menschen an Bord war mit einem anderen Schiff kollidiert und gekentert. Mindestens sieben Menschen starben, 21 werden vermisst. Sieben Menschen konnten bereits gerettet werden, erklärten ungarische Rettungsdienste.