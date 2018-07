Die Partnach fließt durch die Partnachklamm. Quelle: Angelika Warmuth/dpa

Zugspitze, Eibsee, Partnachklamm: Ausgerechnet zum Start der Feriensaison fehlt die spektakuläre Klamm in diesem Dreigestirn des Tourismus in Garmisch-Partenkirchen. Erstmals seit über 25 Jahren bleibt die Schlucht mit den bis zu 80 Meter hohen Wänden im Sommer wochenlang zu.



Grund sind schwere Schäden nach heftigen Unwettern. Anfang August, so hofft Martin Bader von der Hauptverwaltung des Marktes Garmisch-Partenkirchen, können Besucher wieder durch die Schlucht steigen.