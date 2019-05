Bayernkurier im neuen Format 2015.

Quelle: Sven Hoppe/dpa

Die CSU will ihr traditionsreiches Parteiorgan "Bayernkurier" noch in diesem Jahr einstellen, nach 69 Jahren. Das kündigte CSU-Generalsekretär Markus Blume nach einer Vorstandssitzung an. Die CSU will ihre Ressourcen künftig voll auf die digitale Kommunikation legen.



Vor vier Jahren war der "Bayernkurier" extra noch auf andere Beine gestellt worden. 65 Jahre nach seiner ersten Ausgabe am 3. Juni 1950 präsentierte sich das Blatt in neuem Gewand: nicht mehr wöchentlich, sondern monatlich.