Das Logo des US-Traditionskonzerns General Electric. Quelle: Tim Brakemeier/dpa

Der kriselnde US-Industriekonzern General Electric muss seine Ausschüttung an die Aktionäre kürzen. Der Siemens-Konkurrent kündigte an, die Quartalsdividende auf 12 Cent je Aktie zu halbieren. Konzernchef John Flannery spart damit Geld für einen Reformkurs.



In diesem Jahr ist der Börsenwert des Traditionsunternehmens schon um rund ein Drittel auf 178 Milliarden Dollar gesunken. Dem Papier des 125 Jahre alten Unternehmens droht nun mangels Börsenwert gar der Rauswurf aus dem Dow Jones.