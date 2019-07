Demonstration in Hongkong.

Quelle: Kin Cheung/AP/dpa

Bei neuen Protesten in Hongkong hat es Zusammenstöße zwischen der Polizei und Demonstranten gegeben. Die Polizei setzte Tränengas und Schlagstöcke gegen die Demonstranten ein, die sich zu Tausenden an der Grenze zum Festland versammelt hatten.



Der Protest richtete sich gegen chinesische Händler, die Kosmetik- und Pharmaprodukte günstig einkaufen und auf der chinesischen Seite weiterverkaufen. In Hongkong gibt es darauf keine Mehrwertsteuer. Dieser "Parallelhandel" sorgt für Spannungen.