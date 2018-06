Die Glasgow School of Art steht in Flammen. Quelle: Douglas Barrie/PA Wire/dpa

Eine schottische Ikone in Flammen: Zum zweiten Mal binnen weniger Jahre ist das historische Gebäude der Kunsthochschule in Glasgow durch einen Großbrand massiv beschädigt worden.



Der 2014 schon einmal vom Feuer verzehrte und anschließend mit Millioneninvestitionen wieder hergerichtete Sandsteinbau ging in der Nacht erneut in Flammen auf. Selbst ein Großaufgebot von 120 Feuerwehrleuten konnte die Lage bis zum Morgen nicht unter Kontrolle bringen. Die Brandursache ist noch unklar.