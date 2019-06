Ich stelle mir vor, er sagte sich: 'Ich bin so weit gekommen...' und entschied sich, mit ihr zu gehen. Mutter von Óscar Ramírez

Ein mexikanischer Behördensprecher bestätigte am Montag Le Ducs Bericht. Die Mutter von Ramírez in El Salvador, Rosa, konnte sich vorstellen, was in ihrem Sohn in der Situation vor sich ging: "Als das Mächen hineinsprang, versuchte er, sie zu erreichen. Als er versuchte, sie zu packen, geriet er weiter (in die Strömung) hinein - und konnte da nicht mehr herauskommen. Er hat sie in sein Hemd genommen, und ich stelle mir vor, er sagte sich: 'Ich bin so weit gekommen...' und entschied sich, mit ihr zu gehen."