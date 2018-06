Mehr als 160 Feuerwehrleute kämpften gegen die Flammen. Quelle: Frank Franklin Ii/AP/dpa

Bei einem Brand in einem New Yorker Wohnhaus sind mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen, darunter zwei Babys. Das teilte die New Yorker Feuerwehr mit. Vier weitere Menschen seien lebensgefährlich verletzt. Mindestens zwölf Menschen wurden gerettet.



Offiziellen Angaben zufolge brach das Feuer im Erdgeschoss des vierstöckigen Wohnhauses aus und breitete sich von dort aus rasch in obere Stockwerke aus. Die Feuerwehr twitterte: "Diese Tragödie ist in ihrer Größe fraglos historisch."