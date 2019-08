Ein Absperrband der Polizei. Archivbild

Quelle: Michael Reynolds/epa/dpa

Bei einem Brand in einer Kinderbetreuungsstätte in Erie im US-Staat Pennsylvania sind fünf Kinder ums Leben gekommen. Eine Frau sei bei dem Feuer schwer verletzt worden, berichteten die örtlichen Medien. Sieben Menschen, unter ihnen fünf Kinder, seien aus den Flammen gerettet worden.



Feuerwehrchef Guy Santone teilte mit, die Kinder seien zwischen acht Monaten und sieben Jahren alt gewesen. Feuerwehrchefinspektor John Wodomski sagte der Zeitung "Erie Times-News", eine Frau, die ebenfalls in dem Haus gewesen sei, sei verletzt in ein Krankenhaus geflogen worden. Santone sagte, ein Nachbar sei ebenfalls verletzt worden. Eine Organisation zur Wirtschaftsförderung in der Stadt, die Erie Regional Chamber and Growth Partnership, hat unter der Adresse, wo das Feuer ausbrach, eine Tagesstätte eingetragen. In dem Heim können Eltern ihre Kinder auch über Nacht zur Betreuung abgeben.