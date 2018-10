Der Hubschrauber ging in Flammen auf. Quelle: Uncredited/AP/POOL/dpa

In unmittelbarer Nähe des Stadions des englischen Fußballclubs Leicester City ist am Samstagabend der Hubschrauber des Vereinsbesitzers abgestürzt. Nach Angaben britischer Medien zerschellte der Helikopter des aus Thailand stammenden Milliardärs Vichai Srivaddhanaprabha auf dem Parkplatz neben dem King Power Stadion und ging in Flammen auf.



Noch unklar ist, wie viele Personen sich an Bord des Helikopters befanden und ob Srivaddhanaprabha selbst unter den Passagieren war.