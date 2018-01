Wer die Nachfolge des Niederländers antritt, ist noch nicht bekannt. Allerdings solle der neue Cheftrainer bereits das Abschlusstraining am heutigen Montagnachmittag leiten, teilte der Verein mit. Jonker hatte die Wölfe im Februar übernommen und den Ex-Meister in der Relegation vor dem Abstieg in die Zweitklassigkeit bewahrt. Nach nur vier Punkten aus den ersten vier Spielen und vor allem ernüchternden Auftritten war der 54-Jährige zuletzt stark unter Druck geraten.