Imke Wübbenhorst

Quelle: dpa

Imke Wübbenhorst hört einem Medien-Bericht zufolge am Saisonende als Trainerin beim Oberligisten BV Cloppenburg auf. Wie die Nordwest-Zeitung schreibt, hat die 30-Jährige den Entschluss bereits ihrer Mannschaft und der Klubführung mitgeteilt. Wübbenhorst saß als erste Fußball-Trainerin in einer der fünf höchsten deutschen Männer-Ligen auf der Trainerbank. Sie war in Cloppenburg kurz vor Weihnachten zur neuen Cheftrainerin ernannt worden.



Seit ihrem Amtsantritt schaffte der Tabellenletzte zwei Unentschieden in vier Spielen, dem finanziell angeschlagenen Verein droht weiterhin der Abstieg.