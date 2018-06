Der Simulator des neuen ICE 4 im Trainingszentrum der Bahn. Quelle: Swen Pförtner/dpa

Wer als Lokführer der Deutschen Bahn den neuen Hochgeschwindigkeitszug ICE 4 fahren will, der muss vorher ein Schulungszentrum in Fulda besuchen. Dort befindet sich der deutschlandweit einzige Computer-Simulator für die neuen Fernverkehrszüge.



Bislang haben mehr als 170 Lokführer die mehrtägigen Schulungen in Theorie und Praxis absolviert, wie die Bahn mitteilte. Bei den Übungen können zum Beispiel Schneefall, Nebel oder Starkregen simuliert werden, genauso wie technische Störungen.