Skifahrer aus Süd- und Nordkorea beim gemeinsamen Training. Quelle: Uncredited/Korea Pool via Yonhap/AP/dpa

Das kleine Team der nordkoreanischen Ski-Rennfahrer für die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang darf sich über rot-weiße Trainingsanzüge aus Österreich freuen. Als Teil der Starthilfe des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) wurde den drei Olympia-Debütanten die Ausrüstung vom Österreichischen Skiverband (ÖSV) zur Verfügung gestellt. Das teilte das Nationale Olympische Komitee von Österreich mit.



Die eigenen Rennanzüge in den Landesfarben Nordkoreas treffen erst in einigen Tagen ein.