Die Deutsche Bank in Frankfurt/Main. Quelle: Boris Roessler/dpa

Bei der Deutschen Bank knirscht es nicht nur in der Vorstandsetage. Das größte deutsche Geldhaus hat vor Ostern aus Versehen 28 Milliarden Euro überwiesen, wie ein Unternehmenssprecher bestätigte. Das Geld ging auf ein Konto der Deutschen Bank bei der Terminbörse Eurex und nicht an einen Kunden.



Ein Schaden sei nicht entstanden, da die Buchung nach wenigen Minuten rückgängig gemacht worden sei. Der Fehler ereignete sich in den letzten Tagen des ausgeschiedenen Vorstandschefs John Cryan.