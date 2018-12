Blau leuchtender Himmel über New York.

Quelle: Jay Reeves/AP/dpa

Eine Explosion eines Transformators in einem Kraftwerk hat in New York für Aufregung gesorgt. Die Detonation tauchte den Nachthimmel teils in ein gespenstisches Blau. In sozialen Medien machten daher Witze über eine angebliche Invasion von Außerirdischen die Runde.



Die Explosion in der Anlage Con Edison im Stadtteil Queens löste ein Feuer aus. Verletzt wurde niemand. Doch wurde der U-Bahn-Betrieb in der Gegend beeinträchtigt, Flugzeuge am Airport LaGuardia blieben kurzzeitig am Boden.