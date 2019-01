Trump hatte das Verbot bereits 2017 angekündigt.

Quelle: Evan Vucci/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump hat mit seinem geplanten Verbot zu Transgender-Rekruten beim US-Militär einen Etappensieg vor dem Obersten Gericht errungen. Der Supreme Court setzte das Verbot mit einer Anordnung in zwei Fällen zunächst wieder in Kraft, bis in beiden Verfahren über Einsprüche entschieden ist.



Trump hatte das Verbot bereits 2017 angekündigt. Als Transgender werden Menschen bezeichnet, die sich nicht mit dem Geschlecht identifizieren, das bei ihrer Geburt notiert wurde.