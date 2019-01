Wirtschaftschefs sehen zunehmende Korruption in Deutschland.

Quelle: Peter Steffen/dpa

Korruption und Bestechung nehmen einer Umfrage zufolge in der Wirtschaft und in öffentlichen Institutionen in Deutschland zu. Führungskräfte aus der internationalen Wirtschaft stuften die Bundesrepublik im Korruptionsindex von Transparency International (TI) schlechter ein als im Vorjahr.



Deutschland rutschte deshalb in der Bewertung leicht ab - liegt aber immer noch weit über dem internationalen Durchschnitt. Spitzenreiter ist Dänemark, das Schlusslicht bildet, wie schon in den Vorjahren, Somalia.