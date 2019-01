In ihrem neuen globalen Korruptionsindex hat die Organisation Transparency International ein ernüchterndes Fazit gezogen. Während der Kampf gegen Bestechung in den meisten Staaten stagniere, gebe es in einigen Ländern "deutliche Rückschritte", teilte die Organisation in Berlin mit. Mehr als Zweidrittel aller Staaten kämen im Index nicht einmal auf 50 von 100 möglichen Punkten. Der Durchschnitt liege bei nur 43 Punkten.