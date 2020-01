Gebäude des WDR in Köln. Archivbild

Quelle: Oliver Berg/dpa

Rechtsradikale Aktivisten sind auf das Dach des WDR-Funkhauses in Köln geklettert und haben dort ein großes Banner entrollt. Darauf stand "WDRliche Medienhetze stoppen! GEZ sabotieren!" Außerdem warfen sie Flugblätter herunter.



Nach einem Zeugenhinweis sperrte die Polizei den Bereich vor dem Funkhaus am Wallrafplatz in der Kölner Innenstadt ab und nahm die fünf Männer in Empfang, als sie auf einer mitgebrachten Leiter vom Dach herunterstiegen. Die Männer seien laut Polizei einer rechts orientierten Gruppe zuzuordnen.