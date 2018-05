Gleich in der Eröffnungsrede wird die US-amerikanische Medienwissenschaftlerin Danah Boyd vor einer Welt warnen, in der die Codes der großen Internetkonzerne Nutzer manipulieren könnten. "Algorithmen bestimmen etwa, welche Nachrichten Sie in sozialen Netzwerken angezeigt bekommen", sagt sie - und auch, welche eben nicht. Boyds Kollegin Sofia Noble, die an der University of Southern California über die Auswirkungen digitaler Plattformen auf die Gesellschaft forscht, warnt gar vor Rassismus durch Algorithmen. Vor allem schwarze Frauen würden von den Codes diskriminiert, während Weiße bevorzugt würden.