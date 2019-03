Die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos).

Quelle: Federico Gambarini/dpa

Mehr als 50 Kulturschaffende haben von der Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker in einem offenen Brief mehr Transparenz bei der Auswahl des neuen Schauspielintendanten gefordert.



Reker (parteilos) hatte im Januar den Salzburger Theaterchef Carl Philip von Maldeghem als Nachfolger für den scheidenden Schauspielintendanten Stefan Bachmann vorgestellt. Diese Entscheidung wurde so negativ aufgenommen, dass sich Maldeghem wieder zurückgzog. Reker kündigte daraufhin eine Findungskommission an.