Afrikanische Flüchtlinge in Marokko. Archivbild Quelle: Simon Kremer/dpa

Marokkanische Sicherheitsbehörden haben nach Angaben von Menschenrechtlern mehrere hundert Migranten aus Küstenregionen ins Landesinnere gebracht. Unter anderem sei es in den Städten Nador und Tanger zu Razzien und Festnahmen von Migranten gekommen. Das berichtete der Marokkanische Verband für Menschenrechte (AMDH).



Die Sicherheitskräfte seien gewaltsam in Zeltlager und Wohnungen eingedrungen. Teilweise seien die Flüchtlinge in Bussen mit Handschellen aneinandergekettet worden.