Bei der Trauerfeier war der Sarg von Amos Oz aufgebahrt.

Quelle: Ariel Schalit/AP/dpa

Israel hat sich von Amos Oz verabschiedet. Der schwarz umhüllte Sarg des Schriftstellers wurde in Tel Aviv öffentlich aufgebahrt. Hunderte Menschen gingen schweigend daran vorbei, einige weinten.



Staatspräsident Reuven Rivlin verabschiedete sich mit einer Traueransprache von "unserem geliebten Amos". Er war Schulkamerad und Nachbar von Oz in Jerusalem. In seinem Werk habe Amos Oz "über uns alle geschrieben", sagte Rivlin. Oz war am Freitag im Alter von 79 Jahren an Krebs gestorben.