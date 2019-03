Karneval adé: Ein Feuerspucker zündet den Nubbel in Köln an.

Quelle: Oliver Berg/dpa

Das war's: Mit Wehmut haben sich Narren und Jecken an Aschermittwoch von den tollen Tagen des Karnevals oder der Fastnacht verabschiedet. Die Düsseldorfer beweinten und beklagten ihren Hoppeditz. Nach einem Trauermarsch verbrannten sie die Narrenfigur aus Stroh. Es gibt aber Hoffnung: Bisher ist sie noch jedes Mal am 11.11. wieder auferstanden.



Die Kölner Karnevalisten steckten bereits am Dienstagabend ihren Nubbel in Brand - einen symbolischen Sündenbock für ihre Vergehen im Karneval.