heute-Nachrichten

Quelle: ZDF

Der dreimalige Mittelstrecken-Olympiasieger Peter Snell ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Das teilte das Nationale Olympische Komitee seines Heimatlandes Neuseeland mit. Snell gehörte in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts zu den prägenden Figuren auf den Mitteldistanz-Rennen.



In seiner Heimat wurde Snell zum "Champion des Jahrhunderts" gekürt, obwohl er seine Laufbahn schon mit 26 Jahren beendete. Vom Welt-Leichtathletik-Verband wurde er in die "Hall of Fame" aufgenommen.