Das Tätowieren der eigenen Haut ist natürlich eine Möglichkeit, sich zu artikulieren. Und das Thema Trauer dringt immer stärker in das gesellschaftliche Bewusstsein ein. Künstlerin Stefanie Oeft-Geffarth

Das Phänomen sei in allen Altersgruppen und Schichten zu beobachten. "Das lässt sich nicht kategorisieren", sagt Oeft-Geffarth. "Das Tätowieren der eigenen Haut ist natürlich eine Möglichkeit, sich zu artikulieren. Und das Thema Trauer dringt immer stärker in das gesellschaftliche Bewusstsein ein", so die Künstlerin.



"Es ist interessant, dass sich auch Leute in der Trauer tätowieren lassen, die vorher gar nichts mit Tattoos zu tun hatten, bis zur expliziten Abneigung oder Ablehnung", sagt sie. "Wenn man etwas Existenzielles erlebt hat, traut man sich einfach mehr", ergänzt Mark Benecke. Mögliche Bedenken darüber, ob ein Tattoo sozial angemessen sei, träten in solchen Situationen oft in den Hintergrund.