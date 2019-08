Schauspieler Helmut Krauss. Archivbild

Quelle: Ingo Wagner/dpa

Der Schauspieler und Kabarettist Helmut Krauss ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Krauss wurde bekannt mit seiner Rolle in der Kindersendung "Löwenzahn" - dort spielte er den immer etwas grummeligen Nachbarn Hermann Paschulke - von 1981 bis 2005 an der Seite von Peter Lustig, der 2016 starb. Danach wirkte er in nahezu 60 weiteren Folgen mit Hauptdarsteller Guido Hammesfahr mit. Krauss starb bereits am Montag.



Krauss wirkte auch als Synchronsprecher und lieh prominenten Schauspielern wie Marlon Brando seine Stimme.