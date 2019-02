Bruno Ganz wuchs als Sohn einer italienischen Mutter und eines Schweizer Fabrikarbeiters in Zürich-Seebach auf. Schon früh beschloss er, Schauspieler zu werden. Noch vor dem Abitur verließ er die Schule, nahm Abendkurse am Zürcher Bühnenstudio und besuchte sporadisch auch Klassen an der Schauspielschule. 1962 bekam Ganz sein erstes Bühnenengagement am Jungen Theater in Göttingen, bereits zwei Jahre später wechselte er an das Bremer Theater, wo er mit Regisseuren wie Peter Zadek und Peter Stein zusammenarbeitete. In den 1970er Jahren gehörte er zu den führenden Ensemblemitgliedern der Berliner Schaubühne.