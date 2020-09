Ehemaliger CSU-Politiker Hans-Peter Uhl.

Der CSU-Politiker Hans-Peter Uhl ist tot. Der ehemalige Bundestagsabgeordnete starb am Sonntag, wie Parteisprecher Simon Rehak in München sagte. Der in Tübingen geborene, promovierte Rechtswissenschaftler wurde 75 Jahre alt. Zuvor berichtete die "Süddeutsche Zeitung" über den Tod Uhls.



Uhl saß für die Christsozialen von 1998 bis 2017 im Bundestag. Er war unter anderem innenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion. Zuvor war Uhl unter anderem als Kreisverwaltungsreferent in der bayerischen Landeshauptstadt tätig.