Menschen nehmen Abschied von Formel-1-Legende Niki Lauda.

Quelle: Roland Schlager/APA/dpa

Tausende Menschen haben der österreichischen Formel-1-Legende Niki Lauda die letzte Ehre erwiesen. Als erster Sportler überhaupt wurde der ehemalige Rennfahrer und Luftfahrtunternehmer im Wiener Stephansdom für die Fans im geschlossenen Sarg öffentlich aufgebahrt.



Auf der gefühlvoll gestalteten Trauerfeier gedachten auch viele Prominente der Formel-1-Legende. Der dreimalige Formel-1-Weltmeister Lauda war am 20. Mai mit 70 Jahren in Zürich gestorben. Bestattet wird er in einem Rennoverall.