Die Kanzlerin reist nach den Worten von Regierungssprecher Steffen Seibert zu der Feier, um dem amerikanischen Volk die deutsche Anteilnahme am Tod dieses Präsidenten auszudrücken. Bushs Leichnam war am Montag im US-Kapitol in Washington aufgebahrt worden. Am Montagabend zollten dem Verstorbenen dort Trump und die First Lady Respekt. Auch Mitglieder der Familie Bush sowie der Regierung und des Kongresses versammelten sich in der Rotunde des Gebäudes, wo der Sarg aufgestellt wurde.



Trump und Ehefrau Melania standen eine Minute schweigend vor dem in eine US-Flagge gehüllten Sarg, bevor der US-Präsident salutierte. Zur selben Zeit legte die First Lady die rechte Hand auf ihr Herz. Zwei Minuten später verließen sie den Raum, ohne zu sprechen.