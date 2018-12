Die Familie von Ex-Präsident George Bush senior und zahlreiche Würdenträger haben dem Verstorbenen in einer berührenden Trauerfeier ihren Respekt gezollt. Bushs Biograf Jon Meacham, Kanadas Ex-Premierminister Brian Mulroney und der republikanische Ex-Senator Alan Simpson erinnerten in Reden an den Republikaner, die gespickt waren mit persönlichen Anekdoten.



Neben US-Präsident Trump und First Lady Melania nahmen auch alle lebenden Ex-US-Präsidenten sowie die deutsche Kanzlerin Angela Merkel teil.