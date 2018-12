Michelle Obamas Autobiografie "Becoming" in einem Buchladen.

Quelle: Michael Donhauser/dpa

Nach dem Tod des früheren US-Präsidenten George H. W. Bush hat die einstige First Lady Michelle Obama ihren für Donnerstag geplanten Besuch in Berlin abgesagt. "Es ist mir wichtig, gemeinsam mit der Bush-Familie das beispielhafte Leben von Präsident George H. W. Bush zu feiern", teilte Michelle Obama auf Twitter mit.



"Das wird meine Besuche in Paris und Berlin leider unmöglich machen." Michelle Obama wollte ihre Memoiren am Mittwoch in Paris und am Donnerstag in Berlin vorstellen.