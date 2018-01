Der evangelische stellvertretende Leitende Militärdekan Claus-Jörg Richter aus Köln würdigte die Piloten als gewissenhafte, verlässliche und verantwortungsbewusste Männer. Beide hätten es geliebt zu fliegen, aus ihrer beruflichen Zusammenarbeit sei eine enge Freundschaft gewachsen. "Die Dunkelheit des Lebens und der Tod werden uns nicht erspart", sagte Richter. Aber in die Unbarmherzigkeit des Lebens und des Todes hinein spreche ein barmherziger Gott, der den Tod besiegt habe. So werde er Trauer wandeln, dass Trauernde wieder Halt finden und in die Zukunft gehen könnten.