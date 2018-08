Trauerfeier für John McCain. Quelle: Matt York/POOL AP/dpa

Tausende Trauernde haben in seiner Heimat Phoenix Abschied von US-Senator John McCain genommen. Es war die erste öffentliche Trauerfeier für den US-Senator, an dem Tag, an dem McCain seinen 82. Geburtstag gefeiert hätte. Der frühere US-Vizepräsident Joe Biden nannte seinen engen Freund und Parteirivalen einen "Helden".



Nach der Trauerfeier hob eine Regierungsmaschine mit dem Leichnam Richtung Washington ab. An diesem Freitag soll der Senator im Kapitol aufgebahrt werden.