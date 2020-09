Die Trauerfeier für Colani fand in Karlsruhe statt.

Quelle: Uli Deck/dpa

Für den vor knapp drei Wochen gestorbenen Designer Luigi Colani ist in Karlsruhe eine Trauerfeier abgehalten worden. Colani wurde in einem von ihm entworfenen Sarg auf dem Hauptfriedhof beerdigt. Zahlreiche Gäste kamen, darunter auch Schüler des Altmeisters des Designs.



Colani war am 16. September in Karlsruhe einer schweren Krankheit erlegen. Während seiner schillernden Karriere hatte er außer in Deutschland auch in Mexiko, den USA, Japan und China gearbeitet. Colani wurde 91 Jahre alt.