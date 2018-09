Während sich die politische Elite seines Landes in der Nationalkathedrale von Washington zu McCains Abschied versammelt hatte, fuhr der amtierende US-Präsident nach Virginia zum Golfen. Trump kam am Samstagvormittag auf seinem Golfplatz in Sterling an, nachdem er am Morgen eine Reihe von Tweets abgesetzt hatte. McCain ließ er dabei unerwähnt.