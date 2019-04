Die Maria-Magdalenen-Kirche in Templin.

Quelle: Christoph Soeder/dpa

Bei einem Trauergottesdienst im brandenburgischen Templin hat Kanzlerin Angela Merkel Abschied von ihrer verstorbenen Mutter genommen. An der Zeremonie für Herlind Kasner nahmen auch Merkels Ehemann Joachim Sauer, ihre beiden Geschwister und andere Familienmitglieder teil. Kasner war am 6. April im Alter von 90 Jahren gestorben.



Im Anschluss an den Gottesdienst sollte Merkels Mutter im engsten Familienkreis auf dem Friedhof beigesetzt werden, wo sich auch das Grab ihres Mannes Horst befindet.