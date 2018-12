George W. Bush hält Trauerrede für George Bush senior.

Quelle: Alex Brandon/Pool AP/dpa

Mit einer bewegenden Ansprache in der Nationalen Kathedrale in Washington hat Ex-Präsident George W. Bush von seinem Vater George Bush senior Abschied genommen. "Wenn die Geschichtsbücher geschrieben werden, wird es dort heißen, dass George H. W. Bush ein großartiger Präsident der Vereinigten Staaten war", sagte er.



"Er zeigte mir, was es bedeutet, ein Präsident zu sein, der mit Integrität dient, mit Mut führt und mit Liebe in seinem Herzen für die Bürger unseres Landes handelt."