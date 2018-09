Ich habe den Eindruck, dass das Außenministerium in den Jamaika-Sondierungen herumgereicht wird wie eine heiße Kartoffel. Niels Annen, Außenpolitiker der SPD

Vielleicht liegt es daran, dass von dem Posten zwar oft einzelne Politiker profitiert haben, aber wenig von diesem Glanz für ihre Parteien abfiel. "Ich habe den Eindruck, dass das Außenministerium in den Jamaika-Sondierungen herumgereicht wird wie eine heiße Kartoffel. Und das gerade in einer Zeit, in der die deutsche Außenpolitik für unsere Sicherheit und unser Ansehen in der Welt an Bedeutung gewonnen hat", sagt der SPD-Außenpolitiker Niels Annen.